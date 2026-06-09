妊娠初期に乗った電車は、混雑しているし、暑い。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…このまま目的地まで行けるだろうか？不安に思っていたら、案の定......。広島県在住の40代女性（投稿時）・Iさんの実体験。＜Iさんからのおたより＞20年以上前、3人目の子供を妊娠していたときのことです。まだ妊娠初期だった3月、電車で片道約40分の病院に向かっていました。時間をずらしたのに満員で、暖房もガ