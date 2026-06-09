第１０回石川優駿は６月９日、金沢競馬場で行われ、３歳馬１２頭が２０００メートルを争った。２番人気のグリーゼ（米倉知騎手騎乗）が内をすくうように４コーナーで先頭に並びかけると、直線は独走状態。２着のドレドレに８馬身もの大差をつけて優勝。北日本新聞杯に続く金沢３歳２冠を達成した。門別でデビューした同馬は６戦１勝の戦績で金沢へ移籍。前走の北日本新聞杯で重賞初制覇を果たしたマテラスカイの初年度産駒。