女優・安達祐実が９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、子役出身ならではの苦労や夢を語った。３歳で子役デビューした安達は、１９９４年の日本テレビ系ドラマ「家なき子」の主人公・すずを演じ、「同情するならカネをくれ！」のセリフで大ブレーク。司会の黒柳徹子から「今の子役をご覧になってどんな風？」と聞かれ、「スキルも含めてレベルが高いのですごいなと思いながら見ているんですけ