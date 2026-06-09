◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤健介外野手と牧原大成内野手が、６―２の５回に２ランを放った。無死二塁、３試合ぶりにスタメン復帰した近藤が、阪神・椎葉から右中間に２ランを運んだ。「打ったのは真っ直ぐです。内角のボールに対してうまく体を回転することができました。ホームランといい形で追加点を取ることができて良かったです」と満足そうに振り返