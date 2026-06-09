◇プロ野球セ・パ交流戦日本ハム-DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの五十幡亮汰選手が、5回にセンターの守備で真後ろに上がる大飛球を背走キャッチ。先頭打者をアウトにしピンチの芽を摘む好プレーとなりました。そのファインプレーが飛び出したのは、日本ハム打線が3回裏に先制し、4-0とリードした5回表の守備。先頭の勝又温史選手の打球が、センター後方を襲います。センターを守る五十幡選手は、打球が上がると