サッカーの元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが９日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に出演。１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会に挑む日本代表への期待を明かした。共演の日本テレビ系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真に「今大会、優勝するためのキーパーソンは？」と聞かれると「やはり、佐野海舟選手ですかね」と即答した稲本さん。「まだ、遠藤（航）選手がそこま