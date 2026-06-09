◇交流戦西武―広島（2026年6月9日ベルーナＤ）西武のタイラー・ネビン内野手（29）が6回守備からベンチに退いた。ネビンは直前の5回打席で右飛に終わった後、違和感を訴える仕草を見せていた。ネビンはここまで打率・314、11本塁打。守備でもリーグ首位のチームを引っ張る活躍を見せていた。