女優の多部未華子と杉咲花が９日、都内でダブル主演するｐｒｉｍｅｖｉｄｅｏドラマシリーズ「クロエマ」（６月１２日配信開始、全５話）の配信記念イベントに登場した。多部は、初共演となった杉咲の印象について「（撮影前は）とても朗らかで温厚な印象だなぁと思っていた。その印象は変わらずに、いるだけで存在感（がある）。実際お会いしてみて、素敵だなと思って刺激的な毎日を送らせていただきました」と振り返った。