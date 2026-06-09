TBS田村真子アナウンサー（30）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。ウェディングドレス姿を披露した。ティアラをのせた純白のドレス姿と和装の写真に、同局の女性アナウンサーたちも反応。浦野芽良アナウンサーは「真子さんお美しいです！おめでとうございます」、吉村恵里子アナウンサーも「まこさんお美しいです」、若林有子アナウンサーは「気品がありすぎて王女のようです美しすぎて尊いです」とコメントした。田村