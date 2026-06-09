川崎市の福田紀彦市長（資料写真）川崎市の福田紀彦市長は９日の定例会見で、１１日に開幕するサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会に臨む日本代表と、今月で活動を終了する市出身の女性３人組ロックバンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」にエールを送った。福田市長は、谷口彰悟選手（３４）や田中碧選手（２７）らゆかりの選手が日本代表に多数選ばれていることに触れ、「川崎市民にとって大変な誇り。日本のために全力を