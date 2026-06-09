?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）が、米国・ＡＥＷ１０日（日本時間１１日）の「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（オハイオ州シンシナティ）に向けて、９日、成田空港から出国した。Ｓａｒｅｅｅは首の治療のため、５月１３日に約１か月間の欠場を発表。復帰戦となる今回のオーエン杯女子トーナメントは、ＡＥＷ初参戦となる。また、首の状態が万全ではないため、タッグチーム「スパーク・ラッシュ」のパートナー、彩羽匠を?スーパーサ