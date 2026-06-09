川口オートのナイターＧII「川口記念」は１０日、幕を開ける。鈴木圭一郎（３１＝浜松）は前節の浜松初日に最速・最年少で通算１０００勝を達成。だが準決３着で記念シリーズに花を添えられなかった。「タイヤですよ。初日に優勝戦用のタイヤを使ってしまった。６本当てたけど、どれもいいのがなかった」と振り返る。「今節もタイヤは探す。エンジンは悪くないけど、クランクとシリンダーを新品にした。今までと同じくらい動い