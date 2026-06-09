【漫画】本編を読む『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』（町田そのこ：原作、瀬戸ましお：漫画/新潮社）は、『52ヘルツのクジラたち』（中央公論社）で2021年本屋大賞1位を受賞した、町田そのこ氏の同名小説を漫画化したヒューマンドラマ。NHKで中島健人氏主演の実写ドラマ化もされ話題となっている作品だ。物語の舞台は、九州だけで展開するコンビニ「テンダネス」の門司港こがね村店。ここでパートとして働く39歳主