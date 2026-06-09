女優の浜辺美波（25）が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。プライベートで登山を楽しんだ様子を公開したところ、一緒にいたと思われる“意外な人物”に注目が集まっている。話題を呼んだストーリーズには、《山登りは学生ぶりだったのですがかなりヘトヘトでした》《誘ってくれて連れて行ってくれた友人のほうが体力ありましたねさすがです》とのメッセージとともに、スタンプで顔を隠された友人が山道を歩く写真がア