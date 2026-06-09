2ndアルバム『Banquet』が自身最高の売り上げを記録し、複数のチャートで1位を獲得したMAZZEL。本作を引っ提げた全国4都市11公演のアリーナツアーのチケットは全公演が完売。そんなMUZE（ファンネーム）待望の追加公演が6月6日（土）・7日（日）の2日間、国立代々木競技場 第一体育館で開催された。追加公演ならではのサプライズとして新曲「So Strawberry」が初披露されるなど、盛りだくさんなファイナル公演１日目の模様をお届け