ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「It’s growing on me」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。ヒントは「grow」は「育つ」「大きくなる」という意味の単語であること。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果