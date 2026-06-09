東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。【10日の天気】10日の九州北部は、高気圧に覆われて久々によく晴れそうです。台湾付近に台風の卵である熱帯低気圧がありますが、台風にまで発達することはなく、九州に近づくこともなさそうです。10日の九州北部は、朝から日差しがたっぷりと届くでしょう。午後にかけても天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和となりそうです。【10日の気温