岡谷市で8日、道路を渡っていた男性が大型トレーラーにはねられ、死亡したひき逃げ事件で、警察は、トレーラーを運転していた42歳の男を逮捕しました。男は容疑を否認しているということです。過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、群馬県伊勢崎市の会社員、大澤勝央容疑者（42）です。警察によりますと、大澤容疑者は8日午前10時ごろ、岡谷市中央町の県道で大型トレーラーを運転中