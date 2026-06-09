コスメブランドDIDION（ディディオン）から、唇の美しさとケアを同時に叶える新作「DIDION PLUMPING LIP GLOSS」が2026年6月9日（火）に発売されます。単なるボリュームアップだけではなく、保湿力にもこだわった新感覚のプランパーグロスは、ガラスのような透明感のあるツヤとふっくらとした立体感を演出。刺激の異なる2タイプから選べるため、自分好みの使い心地で理想のリップメイクを楽しめます♡ 美しさと