純烈の弟分として４月にデビューした４人組グループ・モナキが９日、都内で開催された「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のセレブレーションライブに登場した。アジアカルチャーの「現在地」を世界に向けて発信する国際的な祭典。メンバーのじんは「国際交流イベント。そんな要素、モナキにあります？」と恐縮しながらも「こんなにキラキラした舞台に呼んでいただけて本当に光栄です。恐れ多いですが、