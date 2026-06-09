俳優の恒松祐里が9日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われたプロ野球・千葉ロッテマリーンズ×中日ドラゴンズ戦の「STAR WARS NIGHT」にスペシャルゲストとして登場し、人生初のセレモニアルピッチを務めた。【集合ショット】圧巻…球場彩るスター・ウォーズの仲間たち＆恒松祐里同イベントは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』の公開を記念して開催。グラウンドにグローグー仕様の特別な芝生ペイントが