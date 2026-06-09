「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）阪神が５イニング連続で被弾し、２０年８月１日のＤｅＮＡ戦以来、６年ぶりの１試合５被弾を食らった。さらに、この回は２被弾で１０年８月１日の中日戦以来、１６年ぶりの１試合６被弾となった。初回は栗原、二回に野村、三回に再び栗原、そして四回にも再び野村に一発を浴びていた。五回にドラフト１位の立石（創価大）が意地の一発を放ったが、その裏に椎葉が近藤にも２ラ