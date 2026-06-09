日本が2戦目で激突するチュニジアを特集します。日本とチュニジアといえば、思い出されるのは2002年の日韓ワールドカップ第3戦。日本が初めてグループステージ突破を決めた、記念すべき試合の相手がチュニジアでした。あの歴史的勝利から24年。日本は再びチュニジアを撃破することができるのか、その強さの秘密を探るため現地に向かいました。まず調査したのは“食文化”です。チュニジアではいま、「寿司」が人気急上昇中。といっ