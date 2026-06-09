中央競馬の騎手、武豊（５７）が中央で獲得した総賞金が前人未到の１０００億円を超えたことが９日、わかった。武は１９８７年にデビューし、ＧＩ８５勝を含む中央通算４６５９勝（８日現在）をマーク。１〜５着に入ると得られる本賞金と、重賞競走などの登録料の総額を配分する「付加賞」を含めた総獲得賞金は、４月２６日の読売マイラーズＣ（Ｇ２）をアドマイヤズームで優勝した時に１０００億円を超えた。今月７日には１着