◇第75回全日本大学野球選手権記念大会2回戦金沢学院大9―4天理大（2026年6月9日東京ドーム）全日本大学野球選手権大会は9日、金沢学院大が天理大との2回戦を9―4で下し、2010年以来16年ぶりの白星で8強に進んだ。「5番・一塁」の今岡歩夢（3年）が1安打2打点で貢献。2―0の3回2死二塁で中前適時打、3―2の5回1死満塁では左犠飛をマークした。「上位打線が走者を貯めて回してくれたおかげです。適時打や犠飛はよかった