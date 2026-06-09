「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が今季２号２ランを放った。６点ビハインドの五回２死一塁。大津の初球変化球を捉え、左翼のテラス席へ運んだ。５月２４日の巨人戦以来、１１試合ぶりの一発となった。チームは４年ぶりの１試合４被弾と苦しむ展開だが、新人が希望の光をともした。