「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN−Spotify present Women In Music−EQUAL STAGE」が9日、東京・SGCホール有明で開催された。トップバッターとして新しい学校のリーダーズが登場すると、超満員の観客は一気に盛り上がった。ヒット曲「オトナブルー」の途中には「皆さん一緒に！」と、代名詞の首振りダンスを呼び掛けた。随所に「SGCホール有明ホール、ありがとう」などと、さらに盛り上げた。イベント