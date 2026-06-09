All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「親子共々、活躍していると思う二世芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松たか子／75票2位にランクインしたのは、俳優・歌手の松たか子さんです。歌舞伎俳優の2代目松本白鸚さん（9代目・松本幸四郎さん）の娘として生まれ、10代