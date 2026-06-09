「真剣に恋愛したい」と考えている人は、どのような出会いを求めているのでしょうか。恋活・婚活マッチングアプリ『Pairs（ペアーズ）』を運営する株式会社エウレカ（東京都港区）が実施した「真剣な恋愛・出会い方に関する実態調査」によると、「真剣な交際」を希望する人の約9割が「偶然・自然な出会い」を志向し、その機会に期待を寄せている実態がわかりました。【調査結果】真剣な恋愛を希望する人が「理想的」とする出会い方