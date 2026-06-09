All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、神奈川県在住69歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：やまだ年齢・性別：69歳・男性居住地：神奈川県家族構成：本人、妻（67歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：850万円現預金：2200万円リスク資産：800万円「医療費や冠婚葬祭が重なった月は、3万〜5万円