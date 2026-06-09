中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会が8日に発表したデータによると、5月の中国の乗用車輸出台数は前年同期比75．1％増、前月比2．3％増の78万4000台だった。5月の全国乗用車市場の小売販売台数は前年同期比22．1％減、前月比9．2％増の151万台となった。今年に入ってからの累計小売販売台数は前年同期比19．5％減の709万9000台だった。同分会の関係責任者によると、5月の中国乗用車市場について、総量には下押し圧力がかか