田中さん（仮名・68歳）は、九州の川沿いの町で息子夫婦と3人暮らし。妻に先立たれてから10年、週3回のデイサービスと訪問介護を利用しながら、自宅で暮らし続けてきました。2年前に脳梗塞を発症し、右半身に軽度のまひが残って、要介護2の認定を受けています。歩行には杖が必要で、浴室の手すりや介護ベッドは生活に欠かせませんでした。【漫画】「いつもごめんね」「そこはありがとうでしょ」看病される姉と看病する妹愛する