元モーニング娘。の田中れいなさんは6月9日、自身のInstagramを更新。AbemaTVの専属キャスターの瀧山あかねさんと抹茶アフタヌーンティーを楽しむ様子を公開しました。【写真】田中れいな、アフタヌーンティーを楽しむ様子「写真集 撮りたくなった」田中さんは「あかねちゃんとアフタヌーンティーに行ってきましたアフタヌーンティー久しぶりに行けてうきうきスイーツも背景も緑で統一されてオシャレやし小物もたくさんあって