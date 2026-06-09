国際学術誌「ネイチャー」にこのほど掲載された生物学の論文によると、研究チームはこれまで知られていなかった若い働きバチのグループを発見しました。このグループは、独自の物理化学的特性を持つピーナツ型の蜜蝋製巣房の中で女王バチを育てる役割を担っており、女王バチ専用の巣房（王台）を築く専属の「王室建築家」と称されています。中国農業科学院のチームが主導し、米カリフォルニア大学リバーサイド校などの共同研究者と