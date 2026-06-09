「まさかのピザカッターで笑った」ユニークな形状にSNSでも大きな反響が！2026年4月、様々な自動車・バイクメーカーやアニメ・漫画に関わるグッズを開発・販売するフェイスはスズキ「KATANA（カタナ）」のデザインを取り入れたピザカッター、「ピザカッターナ」を、ノーティアムイオンモール白山店において期間限定販売しました。モチーフとなったスズキ「GSX1100S KATANA」は、1980年代初頭に登場し、日本刀をモチーフにした