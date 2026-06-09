ブラジルのシンガーソングライター／プロデューサー マリア・ルイーザ・ジョビンが、3作目となるソロアルバム『Rosa no Ceu』をリリースした。 （関連：Spotifyで『鬼滅の刃』プレイリストがグローバル1位の快挙アニメソング海外輸出の新たな可能性） ボサノヴァの巨匠アントニオ・カルロス・ジョビンを父に持つマリア・ルイーザは、2019年の『Casa Branca』、2023年の『