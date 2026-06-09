「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として、“黒ミャクミャク”の新グッズ「立体キーホルダー（推しカラー）」と「ボールチェーンマスコット（推しカラー）」が、6月中旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで順次発売される。【写真】推しカラーで選べる！ “黒ミャクミャク”新グッズ一覧■全6色の推しカラーを展開今回登場するのは、大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャク