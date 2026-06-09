セレッソ大阪は６月９日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表。フィールドプレーヤー（FP）用の１st・２nd及びGK用の１st・２ndのデザインを公表した。クラブの公式サイトによれば、コンセプトは「桜を纏う、桜が集う」。詳細は以下の通りだ。「背面に大胆に描かれた桜は、セレッソ大阪のアイデンティティそのもの。桜を背負いピッチで戦う選手たちと、桜を纏いスタンドから声援を送るサポーター。その想いがひとつ