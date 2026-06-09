7月1日、就職希望の高校生に企業の求人票が公開されるのを前に高校生を対象とした就職フェアが岩国市で行われました。岩国市で開かれた合同就職フェア。7月1日に企業の求人票が高校生に公開されるのを前に県内企業について知ってもらおうというイベントです。6つの高校の生徒が39社のブースをめぐり仕事内容などについて説明を受けていました。 総合工事業「自分とこの会社で作ったものを自分とこの船で海に設置する。ほかの