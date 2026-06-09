県は、防府市の県立総合医療センター建て替えの基本計画の見直しを正式に公表しました。先進医療の強化など基本的な整備方針は維持しつつ、病床数を60床削減し、開院の目標時期を2年ほど後ろ倒しにしています。村岡知事「これから実際に具体の設計や本格的に工事に入っていくなか、直近のデータ・推計を踏まえて適切な病床規模などにしていかなければならない。当然、過剰な病床を抱えることはあってはならない」県立