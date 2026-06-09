2025年7月、岩国市の民家から時価およそ6800万円相当の金塊4本などが盗まれた事件。県警は新たに指示役として事件に関与したとみられる20代の男を逮捕しました。この事件で逮捕されるのは4人目です。窃盗、住居侵入の疑いで逮捕されたのは兵庫県に住む飲食店経営の26歳の男です。この事件は2025年7月、岩国市の民家から時価およそ6800万円相当の金塊4本などが盗まれたものです。これまでに2人の実行役と1人の指示役が逮捕・起訴さ