2028年に、山口県で45年ぶりに開催される全国高校総合文化祭にむけ、実行委員会が設立されました。実行委員会は再来年の全国高校総合文化祭の開催地として山口県が正式決定したことを受け9日き、設立されました。（決定は5月26日付）全国高校総合文化祭は国内最大規模の高校生の芸術と文化の祭典です。設立会では防府高校書道部によるパフォーマンスが披露されたほか、高校生でつくる生徒準備委員会の生徒がイメージカ