10日までの「歯と口の健康週間」に合わせ、正しい歯みがきや口の健康を学ぶ全国はみがき大会が開かれ、県内の小学校なども参加しました。この大会は歯と口の健康について学んでもらおうと、毎年行われています。県内では小学校と特別支援学校あわせて276校が参加し小学校の参加率は前年度に引き続き全国で唯一の100％となりました。このうち山口市の小郡小学校では、4年生の児童59人が参加しました。講師を務めた県歯科医師会の小