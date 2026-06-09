気象情報です。 9日は雲の多い空模様で、雨が降ったところもありましたね。 10日は一転、青空が広がり、日中は暑く感じられるでしょう。 最低気温は18℃前後。最高気温は25℃～30℃前後と夏日や真夏日となりそうです。 こまめな塩分・水分補給など熱中症対策を行いましょう。 ▽10日(水)の天気 ▽10日(水)の気温 ▽10日(水)の洗濯情報 ▽10日(水)の紫外線情報