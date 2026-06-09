◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）阪神・立石正広内野手が、5回2死一塁から左翼ホームランテラス席へ2号2ランを叩き込んだ。初回の第1打席にも中前打を放っており、5回終了時点でチーム唯一のマルチ安打をマークした。立石の一発は、ソフトバンク先発・大津の「交流戦ゼロ行進」も止めた。大津は、試合前時点で交流戦2試合に先発し、計16イニングを1失点、自責点はゼロで、防御率は0・00だっ