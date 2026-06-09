◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）悪夢の5イニング連続被弾となった。2番手でマウンドに上がった阪神・椎葉剛投手（24）は5回に2本の本塁打を献上した。先発の才木は初回から3イニング連続の3本塁打を浴びるなど、3回を投げ被安打5、5失点と振るわず降板。2番手の椎葉が4回から登板したが、ソフトバンク打線につかまった。4回は1死から野村にソロを被弾。5回には無死一塁から近藤に右中間への2