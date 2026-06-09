国会内で記者会見する自民党の石井準一参院幹事長＝9日午後自民党の石井準一参院幹事長は9日の記者会見で、派閥裏金事件で党から離党勧告処分を受けて離党した世耕弘成衆院議員（和歌山2区）が復党願を提出したことについて「時期尚早で、非常に自分勝手な判断だ」と批判した。元自民参院幹事長の世耕氏は所属していた安倍派で参院側のトップを務めていた。石井氏は、世耕氏が2024年衆院選に無所属で出馬し、自民公認候補を退