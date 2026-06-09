◇交流戦ソフトバンクー阪神（2026年6月9日みずほペイペイD）交流戦で首位を走るソフトバンク打線が大爆発した。初回に栗原が阪神先発・才木から18号2ランを放つと、2回には野村が左翼席に1号ソロ。3回にも栗原が2打席連発の19号2ランを放った。4回には2番手・椎葉から野村も2号ソロで続いた。5回には近藤の10号2ラン、牧原大の1号2ラン。5回までで早くも6本塁打で10点を奪っている。チームの6本塁打は、2019年の4