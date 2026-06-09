太田プロダクション所属の芸人たちが出演する事務所主催ライブ「太田プロライブ月笑2026／6月ROUND」が、8日に東京・シアターマーキュリー新宿で開催され、センチネルが今期5連勝を達成した。宮下草薙が19年に打ち立てた連続優勝回数4回を上回り、記録更新となった。昨年の最終ラウンドでも優勝を飾っており、実質6連勝の快進撃となっている。センチネルはボケ担当のトミサット（33）、ツッコミ担当の大誠（32）の2人組。今月もMC