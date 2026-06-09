アメリカのトランプ大統領が日本の人気アニメ「NARUTO」の主人公に扮した動画を自身のSNSに投稿し、ネット上では批判の声もあがっています。「どこに行ってもみんなトランプが大好きだ」トランプ大統領が6日、公式アカウントに投稿したこちらの動画。メキシコの大統領と並んで食事したり、ライオンにまたがって颯爽と移動したり、加工された画像がふんだんに使われています。さらには、黒とオレンジの衣装で人気アニメ「NARUTO」の